Superschoolplein bij Oosteinderschool

Aalsmeer – Het schoolplein van de Oosteinderschool heeft in de vakantieweek een ware metamorfose ondergaan. Er is hard gewerkt om het grijze plein om te toveren tot een speelplein vol vrolijk gekleurde kunststoftegels. Het plein nodigt de kinderen om lekker te gaan spelen en bewegen. Het plein heeft nu een pannaveld, een hardloopbaan, een klimwand, een sportveldje, basketbalpalen, een apenrotsspeeltoestel en een tafeltennistafel gekregen.

De openingshandeling werd met enthousiasme verricht door de jarigen Yara Goes en Zheng-An Kleijn. Op aangeven van wethouder Gertjan van der Hoeven renden zij als eersten over de hardloopbaan en door een speciaal lint dat werd opgehouden door medeleerlingen. De wethouder overhandigde daarna nog officieel de JOGG speelkist aan de school. Deze speelkist bevat allerlei spelmateriaal om de kinderen nog meer uit te dagen om te gaan bewegen.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Wat een prachtig en functioneel schoolplein is het geworden. Aalsmeer is een JOGG gemeente en samen met onze partners zetten we ons in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Wij vinden het natuurlijk fantastisch dat De Oosteinder zoveel heeft geïnvesteerd in extra speelmogelijkheden voor de kinderen. Veel dank aan gymleerkracht Wieger die samen met de kinderen dit mooie schoolplein heeft ontworpen.”