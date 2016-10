Succesvolle afsluiting Green Unplugged

Aalsmeer - Met bezoek aan vier tuinbouwondernemers door 85 leerlingen van middelbare scholen heeft het Groen onderwijscentrum op donderdag 13 oktober Green Unplugged 2016 succesvol afgesloten. In de regio’s Aalsmeer en Rijnsburg hebben zo’n 450 leerlingen, docenten en decanen op vijf donderdagen kennis gemaakt met de groene sector. Naast kennismaking met de sector lag de focus ook op carrièrekansen in de internationale tuinbouw. Naast de bedrijfsrondleidingen volgden de leerlingen ook ‘groene’ workshops, zoals voeding, duurzaamheid, marketing, flower design, internationale handel, ICT en DNA-toepassingen. Deze werden gegeven door docenten en vertegenwoordigers uit de dagelijkse praktijk van de tuinbouw, zoals Marco van Dalen van Naktuinbouw en Siegfried Bunnik van Bunnik Vriesea.

Carrièrekansen

Bedrijfsleven, onderwijs en overheidspartijen werken in Groen onderwijscentrum, dat Green Unplugged organiseert, samen om jonge mensen aan te moedigen om voor een carrière in de tuinbouw te kiezen. “Achter een tomaat, een appel en een bos rozen zit een hele wereld. Een wereld die leeft en overal om je heen aanwezig is. Zoals bij duurzame energie, gezondheid, innovatie, economische kracht, internationale handel, voeding, voedselveiligheid en techniek. Oer-Hollands, met een internationale reputatie”, staat erover op http://www.groenonderwijscentrum.nl.

Het programma is georganiseerd voor de Greenports Aalsmeer en Duin & Bollenstreek en wordt mogelijk verder uitgerold. “Bedrijven reageerden zeer positief, nu gaan we de effecten meten bij de deelnemende leerlingen en scholen. Meer bedrijven in het onderwijs en meer onderwijs in de bedrijven, dat is ons motto bij deze activiteiten”, aldus Mariëla van der Meer van Groen onderwijscentrum. Green Unplugged is mede mogelijk gemaakt met steun van www.stimuflori.nl