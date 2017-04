Succesvol weekend voor honkballers

De Kwakel – Zondag 2 april stonden de eerste teams al om half negen op het complex voor het jaarlijkse honkbal aspiranten Vuurlijn toernooi. Er waren tien deelnemende teams in twee verschillende poules. In de tweede klasse poule waren er zeven deelnemende teams die om de beker stonden te spelen. Het niveau was zelfs in deze poule heel erg wisselend en het werd een spannende strijd tussen Almere ’90 en Amsterdam Pirates. Beide teams wisten drie wedstrijden te winnen, echter het runsaldo was met twee puntjes verschil in het voordeel van Almere ’90 dat dus deze poule wist te winnen. Pirates eindigde als tweede en het Japanse Thamen team werd derde.

In de derde klasse ging het tussen Terrasvogels uit Santpoort-Noord, UVV uit Vleuten en Thamen 2. Echter na een paar spannende wedstrijden ging Terrasvogels hier met de overwinning naar huis. Thamen 2 wist tweede te worden en UVV kreeg de beker voor de derde plaats.

Vrijdagavond was het ook al een drukte van belang waarbij de Honkbal Senioren 1 de laatste oefenwedstrijd tegen The Bears uit Bergen op het programma had staan. Thamen keek door wat kleine foutjes in het eerste gedeelte van de wedstrijd al snel tegen een 2-5 achterstand aan. Echter gedurende de wedstrijd kwamen de mannen steeds meer op dreef en na 8,5 inning was de stand 13-6 in het voordeel van Thamen.Vrijdag 7 april om 19.30 uur beginnen de heren thuis aan de Vuurlijn aan hun eerste competitiewedstrijd tegen Onze Gezellen 2 uit Haarlem.