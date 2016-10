Studio’s Aalsmeer beste congrestheater?

Aalsmeer - Studio’s Aalsmeer is door vaktijdschrift Meetings genomineerd voor het beste congrestheater van het jaar. Dit is de eerste editie van deze nieuwe categorie op de Meetings Awards. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Meetings Business event op 23 januari 2017 in Slot Zeist. Voor deze categorie zijn nog vier andere congrestheaters genomineerd. Het AFAS Circustheater Scheveningen, Theater Amsterdam, Zaantheater uit Zaandam en ZIMIHC uit Utrecht maken het lijstje compleet.

Floris van Beek, de directeur van Studio’s Aalsmeer, spreekt zijn trots uit over de nominatie. “Achter Studio’s Aalsmeer staat een sterk commercieel team dat er altijd voor zorgt dat de bijeenkomst zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Met behulp van één van de grootste LED-schermen van Nederland, worden presentaties op een geheel nieuwe wijze ondersteund. Ook kunnen wij verschillende presentatiemodules aanbieden. Denk hierbij aan vaste showblokken, een pauzeact of interactieve stemkastjes. Dit maakt ons onderscheidend en geeft ons ook een beetje attitude. Wij vinden dan ook dat een congres best ‘leuk’ mag zijn.” Het congrestheater van Studio’s Aalsmeer heeft een capaciteit van circa 780 bezoekers. De sfeervolle en warme uitstraling van het congrestheater laat een vleugje entertainment met de zakelijke bijeenkomsten samenkomen.

Stemmen kan tot en met 31 december 2016 en is mogelijk via www.bestecongrestheatervanhetjaar.nl/stem. Studio’s Aalsmeer zou graag uw/jouw stem ontvangen.