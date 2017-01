Studenten vervullen wensen ouderen

Aalsmeer – Begin december kwamen twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam naar het ontmoetingscentrum in gebouw Irene. Zij waren bezig met een halfjaarlijks schoolproject waarin zij wensen van ouderen wilden vervullen met hulp van sponsoren. Deelnemers van het ontmoetings- en inloopcentrum konden schriftelijk hun wensen kenbaar maken. De ouderen dienden verschillende wensen in waaronder een tocht met een zeilboot, hoofdrekenen op een veiling tribune, soldaat van Oranje, een trip naar familie in Canada en een reisje in een luchtballon. Een aantal wensen is door de studenten, waaronder Rick Lind, ingewilligd. Eén van de deelnemers van de dagsoos is een dagje naar dierentuin Artis geweest. Een gemengde groep heeft een rondvaart door de Amsterdamse grachten gemaakt, gevolgd door een bezoek aan de sauna. Het project werd afgesloten met een luxe lunch verzorgd door vijf studenten. De deelnemers genoten van een rijk belegd broodje, een fruitsalade en advocaat met slagroom.