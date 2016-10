Amstelland - De opmars van de strip. Is het iemand ontgaan? Ook veel volwassenen blijven geboeid door het stripverhaal. Speciaal voor hen is er op zondag 23 oktober de workshop striptekenen voor volwassenen. Hier wordt onder begeleiding van vormgever en kunstenaar Rogier Polman uitgelegd hoe een eigen strip gemaakt wordt. Aan bod komen stripthema’s als: karakters, synopsis, vormvereenvoudiging en tekst- en beeldopbouw. Een verhaal vertellen dat getekend wordt met potlood. Aan het eind ligt er een uitgewerkte versie klaar, die thuis eventueel nog kan ingekleurd kan worden. Kunnen tekenen is geen vereiste, het is voor iedereen die het leuk vindt!

Rogier Polman is vormgever en eigenaar van ontwerpbureau ‘Hijgend Zeepaard Design’. Hij ontwerpt boeken, affiches, brochures, belettering en nog veel meer. Hij voert grote educatieve kunstprojecten uit en geeft les. Ook schrijft hij verhalen en maakt vrij werk in de vorm van getekende archieven. Voor tentoonstellingen worden van de tekeningen prints gemaakt. De workshop Striptekenen voor volwassenen op zondag 23 oktober is van 14.30 tot 16.30 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Om alle deelnemers optimaal te kunnen begeleiden is het maximum voor deze workshop 12 personen. Deelname 15 euro en voor bibliotheekpashouders 12,50 euro. Hier gaat in de voorverkoopkorting nog 1 euro van af. Kaarten zijn te verkrijgen in een van de Amstelland Bibliotheken of via www.debibliotheekamstelland.nl.