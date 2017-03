Straatrover snel gepakt dankzij politiehond

Aalsmeer – Zaterdag 11 maart is in de ochtend een straatrover aangehouden door de politie. De man had in de Ophelialaan een oudere inwoonster beroofd. Na zijn actie rende hij er vandoor richting de Spoorlaan. Hij is in de sloot gesprongen om zich vervolgens te verstoppen bij woningen in de Kastanjelaan.

De beroving werd nagenoeg direct gemeld en agenten zijn met enkele auto’s gelijk ter plaatse gegaan. De omgeving werd afgezet en met de politiehond is een zoekactie gestart. De dader kon al vrij snel gepakt worden. De man koos bij het zien van de hond eieren voor zijn geld en kwam tevoorschijn. Hij zat verscholen bij een woning in de Kastanjelaan.

De man is gearresteerd en meegenomen naar het bureau. Hij zal zich bij de rechter moeten verantwoorden.

Foto: Marco Carels