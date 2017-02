Straatroof: Politie zoekt getuigen

Rijsenhout – De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof op een 59-jarige man uit Rijsenhout. De straatroof vond plaats op donderdagmiddag 16 februari op de Jolweg. Omstreeks 16.10 uur parkeerde het slachtoffer zijn auto in een schuur aan de Jolweg. Toen hij uitstapte werd hij door een man aangevallen.

De dader eiste zijn geld en telefoon. Om zijn eis kracht bij te zetten, werd het slachtoffer geslagen en geschopt. De man heeft letsel opgelopen aan z’n been en aan zijn hoofd.

De straatrover is er na de mishandeling zonder buit vandoor gegaan. Volgens getuigen is hij mogelijk in een rode driedeurs personenauto gestapt en weggereden in de richting van de Aalsmeerderdijk en Leimuiden.

In de directe omgeving is een tweede man gezien, die mogelijk op de uitkijk stond. Een onderzoek door de politie in de omgeving heeft geen verdachten opgeleverd.

De straatroof gezien, meer informatie? De politie is bereikbaar via 0900-8844.

Bron: www.politie.nl (Kennemerland)