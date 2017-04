Uithoorn – Op de Koningin Maximalaan in Uithoorn is vanavond brand uitgebroken in een straatbankje. De brand sloeg over naar bossages en een schutting.

De brandweer werd eerst zonder spoed opgeroepen, maar kreeg veel telefoontjes. Daardoor is er direct opgeschaald, en is de brandweer met spoed gekomen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend.

Foto’s: KaWijKo Media