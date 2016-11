Stormschade in de regio

Zondag trok een flinke zuidwesterstorm over het land. Dit resulteerde in een flinke drukke dag voor de brandweer.

De vrijwilligers van de Uithoornse brandweer zijn tijdens deze stormdag 8 keer uitgerukt voor stormschade. Op sommige momenten was het zelfs zo druk, dat de collega’s van kazerne Aalsmeer moesten bijspringen in Uithoorn. Ook kreeg het Uithoornse korps bijstand vanuit Mijdrecht met een hoogwerker.

De gevaarlijke situaties varieerden van gevaarlijke steigers, tot omgewaaide bomen. De brandweer heeft al deze situaties veilig gesteld.

Foto: KaWijKo Media / Ricardo Neeskens