Uithoorn – Zondagmiddag even na 17:00 uur is de brandweer en politie uitgerukt na de melding

Van stormschade aan de Zijdelweg in Uithoorn. Een plaat van het Shell benzinestation hing los en dat leverde gevaarlijke momenten op. De brandweer heeft plaat vastgeplakt en kon weer retour

FOTO: Davey Photography/ Davey Baas