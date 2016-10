Stormbaan op voor Step by Step

Aalsmeer – Een opmerkelijke stoet in Zuid en in het Dorp gisteren, zaterdag 1 oktober. De zevende editie van het sportieve en leuke evenement Step by Step vond plaats. De deelnemers leggen verkleed een parcours op de step door de gemeente af. Zo’n 70 teams, bestaande uit gemiddeld zes tot acht personen, waren van de partij. Om het verkeer niet al teveel te belasten, laat de organisatie de teams in groepjes van start gaan. En dat kan, net als bij de Pramenrace, gaat het om de uiteindelijke tijd en het goed volbrengen van diverse opdrachten en vragen. Bij Het Wapen in de Dorpsstraat stond een grote opblaas ‘stormbaan’ en de deelnemers werden rondgedraaid in een attractie. Een zwaar onderdeel! Maar, na een gezond sapje en heerlijk hapje was er weer de energie om verder te gaan.

Naast een prijs voor de nummers een tot en met krijgt het meest origineel verklede team een prijs. Welk team zou het geworden zijn? De Hawai lady’s, de vrouwen van Max of toch de Mexicanen…

Bij Sportzicht, waar ook de start was, werden de deelnemers onder luid applaus binnen gehaald. Tocht volbracht, prima gegaan allemaal. Het weer heeft meegewerkt, het is droog gebleven. Step by Step is met een groots en gezellig feest tot in de kleine uurtjes afgesloten. Wat een leuk evenement!