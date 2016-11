Stofzuiger voor weinig? Niet doen!

Aalsmeer - Een ietwat vreemde verkoper kreeg een bewoner in de omgeving van de Ophelialaan vanochtend, woensdag 30 november rond 11.00 uur, aan de deur. De bewoner stond oog in oog met een man met een cowboy hoed, die beweerde van de gemeente te zijn. Hij had een stofzuiger van het merk Miele bij zich en deze mocht de bewoner kopen voor ‘weinig’, alleen de prijs van de btw.

Nou, kan de gemeente best een paar extra centjes gebruiken, er zijn diverse wensen en de zorg moet goed zijn, maar om nou stofzuigers aan de deur te gaan verkopen? Nee!

De man wist zich de woning in te praten. Hij is gelukkig niet lang binnen geweest, de bewoner heeft hem snel de deur weer uitgekregen. Met stofzuiger overigens, want dit ‘koopje’ werd niet vertrouwd en terecht. Waarschijnlijk is de stofzuiger van diefstal afkomstig. De verkoper is een blanke man, circa 50 jaar oud met een bol gezicht en kaal (onder de hoed). Hij droeg een lange, donkere jas.

Bestek, pannen en kleding

Een waarschuwing van de politie: Trap niet in verkooppraatjes aan de deur, ga er niet op in, er zit veelal een addertje onder het gras. Koop ook geen bestek in luxe verpakkingen of ‘dure’ pannen, die uiteindelijk niets waard blijken te zijn. En laat een kofferbakverkoper met ‘overgebleven’ merkkleding op een parkeerplein eveneens links liggen.

En dan zijn in de omgeving ook nog zogenaamde travellers actief. Ierse klusjesmannen, die allerlei werkzaamheden rond het huis willen verrichten voor weinig, maar waarvan de rekening uiteindelijk onstuimig hoog is.

Allemaal niet doen! Maak ‘gewoon’ gebruik van winkels en bedrijven in de omgeving. Wel zo vertrouwd en wel zo veilig!