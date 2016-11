Stichting Sinterklaas doneert schoolspullen

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 11 november is een team van dertien vrijwilligers van Dutch Flower Group (DFG) vertrokken om zich een week lang in te gaan zetten om de huisvestiging van ouderen in Homabay in Kenia te verbeteren. Het is de derde keer dat DFG een team op pad stuurt om samen met stichting Habitat huizen te bouwen. Voorgaande reizen gingen naar Ethiopië en Zambia. De huisvesting van ouderen in Kenia is zeer slecht. Veel ouderen zijn genoodzaakt hun huis en/of vee te verkopen om de medische kosten voor zichzelf en/of de kleinkinderen te kunnen betalen. Habitat Kenia helpt deze opa’s en oma’s die de zorg voor de kleinkinderen – na het overlijden van de ouders – op zich hebben genomen door ze een goede basis te bieden met een veilig en goed (t)huis!

Sponsorwerving

De DFG-collega’s afkomstig van verschillende DFG-bedrijven, hebben allemaal prachtige bedragen opgehaald door middel van sponsorwerving. Totaal is er 22.422 euro opgehaald voor dit project! Ook heeft een aantal leveranciers van DFG een donatie gedaan. Zo heeft Stichting Sinterklaas in Aalsmeer diverse schoolspullen ter beschikking gesteld. De Sint kwam de spullen van de week overhandigen aan Boudewijn Rip, voorzitter van de Dutch Flower Foundation. Alle 148 kinderen in het kindertehuis in Ngong in Kenia zijn er vast heel blij mee!