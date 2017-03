Sterke comeback van turnster Ilze v/d Geest

Kudelstaart – De 14-jarige Ilze van der Geest uit Kudelstaart turnt al jaren bij SV Pax Haarlemmermeer en komt dit jaar uit in de 1e divisie bij de junioren. Met haar trainers en teamgenoten werkt Ilze 14 uur per week toe naar de Nederlandse Kampioenschappen in juni 2017.

Dat ze op koers zitten bleek tijdens het NK voor teams waar Ilze in november 2016 met haar teamgenoten aan deel nam. Iedere deelneemster van het team turnt dan op haar beste toestellen. Voor Ilze zijn dit balk en brug. Ze turnde goede scores en behaalde met haar team de hoogste plaats op het podium.

Tijdens de trainingen werkte ze hard verder om de moeilijkheidsgraad van haar oefeningen te verhogen om haar kansen op succes te vergroten. Want hoe mooi zou het zijn om naast de teammedaille ook een individuele medaille te behalen!

Helaas brak Ilze tijdens een training haar grote teen. Een operatie was nodig Ilze en hierdoor miste zij de eerste plaatsingswedstrijd voor de halve finale. Ilze toonde zich echter een ware strijder en bleef, zelfs met haar voet in het gips, vol goede moed doortrainen. Haar teen heelde gelukkig voorspoedig en 20 dagen voor de tweede en laatste kans om zich te plaatsen werd haar gips verwijderd. De vraag was natuurlijk of dit nog op tijd was.

Afgelopen zaterdag was het zo ver. Met aangepaste oefenstof begon Ilze in het Limburgse Reuver aan haar wedstijd. Dat het spannend was bleek tijdens het inturnen op het eerste toestel balk. Haar oefening liep niet zoals gewenst maar na een peptalk van haar coach liet Ilze een prachtige wedstrijdoefening zien wat haar op balk zelfs een 1e plaats opleverde. Op het toestel sprong en vloer had Ilze bijna nog niet kunnen trainen. Toch liet ze een nette basisoefening zien en waardoor ze in het klassement niet veel plaatsen zakte. Op brug liet Ilze ook weer een mooie oefening zien. Helaas viel ze tijdens één onderdeel, maar ondanks dat haalde ze op brug een goede 4e plaats.

In het totaalklassement eindigde Ilze op een hele knappe 8e plaats. Van de 24 deelnemers stromen er na twee wedstrijden 16 door naar de halve finale op 6 mei in Rotterdam. Ilze kon haar geluk natuurlijk niet op toen tijdens de prijsuitreiking bekend werd gemaakt dat ze zich als 10e heeft geplaatst.

Ilze hoopt dat ze de komende weken haar oefeningen weer op niveau krijgt zodat ze zich in de halve finale uiteindelijk plaatst voor het Nederlands Kampioenschap in juni. Aan haar doorzettingsvermogen zal het in ieder geval niet liggen!