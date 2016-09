Step by Step en veel muziek

Aalsmeer – Zo, wakker? Klaar om weer een gezellig weekend vol activiteiten in eigen dorp te gaan beleven? Het kan hoor, er is van alles te zien, te doen en te horen. Voor wie nog een beetje de Pramenrace wil beleven, is Step by Step een aanrader. Er gaat vandaag, zaterdag 1 oktober, gestept worden door Aalsmeer. De deelnemers. zo’n 700 totaal, gaan de tocht verkleed maken. Hier valt een prijs mee te winnen. Misschien niet de snelste, maar wel de origineelste, toch? Dus kijk niet op van bruidjes, smurfen, heksen en tarzans op steppen in Aalsmeer. De eerste groepen starten om 14.30 uur bij Sportzicht in de Sportlaan. Er wachten onderweg enkele opdrachten, onder andere bij ‘t Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat.

En als je dan toch in het Centrum bent zaterdag: Open dag appartementencomplex Molenstaete (ingang Molenplein) van 11.00 tot 15.00 uur en in Het Oude Raadhuis, naast ‘t Wapen, kan gratis de expositie van vier jonge kunstenaars bezocht worden. Open, ook op zondag, van 14.00 tot 17.00 uur.

Zaterdagavond gaan alle steppers gezellig met elkaar nafeesten met optredens van artiesten, maar er is nog meer livemuziek. Zo komt Bob Color optreden in Joppe in de Weteringstraat vanaf ongeveer 21.00 uur (songs op aanvraag) en gaan in Bacchus in de Gerberastraat rond 21.30 uur de spots aan voor de band Nora.

Ook zondag 2 oktober biedt vertier voor alle leeftijden. In Studio’s Aalsmeer vindt van 11.00 tot 17.00 uur de KWF Korenmarathon plaats met optredens van liefst 21 koren met verschillende genres in vier zalen in het complex aan de Van Cleeffkade. Ter afsluiting wordt een groots meezing-spektakel gehouden.

Voor de jeugd is Kinderboerderij Boerenvreugd een aanrader. Schatgraven, spelletjes en allerlei activiteiten rond het thema Aarde. Leuk en leerzaam! Zondag 2 oktober van 11.00 tot 15.00 uur. En, als er veel wind staat wordt het zeker fantastisch. Surfen om de Grote Prijs van Aalsmeer deze zondag. Goed te volgen vanaf het Surfeiland, start 12.30 uur.

Fijn weekend en geniet van bruisend Aalsmeer!