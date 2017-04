Statushouders aan de slag op arbeidsmarkt

Aalsmeer – Bij Goedegebuure Natural Decorations (GND) in Aalsmeer is er een groep statushouders uit Eritrea en Syrië gestart met werken. Dit is een initiatief van de Gemeente Amsterdam in samenwerking met uitzendbureau International Flex Job (IFJ) gevestigd in Aalsmeer. Deze partijen helpen nieuwkomers de eerste stappen te zetten op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat statushouders direct integreren in de samenleving en dat kan alleen maar door het leren van de taal te en direct aan de slag te gaan. Zij volgen drie dagen per week inburgeringslessen en twee dagen per week zijn ze aan het werk. Door de samenwerking tussen Gemeente Amsterdam en IFJ is dit nu mogelijk.

Inburgering

De statushouders zijn vol enthousiasme begonnen bij GND en staan ook al om 5 uur in de morgen naast hun bed om aan de slag te gaan. “Ze zijn erg gemotiveerd, komen op tijd en werken hard”, aldus Peter van Maassen (begeleider statushouders GND), “De extra handen zijn heel erg welkom, maar we hopen natuurlijk ook dat we zo kunnen bijdragen aan de inburgering van deze mensen.” Er wordt nog druk naar bedrijven gezocht die dit goede voorbeeld willen volgen.

Statushouders

Statushouders zijn mensen die de grootste uitdaging van hun leven hebben getrotseerd om een veilig onderkomen te vinden in Nederland. Ze zijn op zoek naar stabiliteit, hebben eigen woonruimte en willen van betekenis zijn.

Foto: Links: Sjaak Geerlings (IFJ), midden Jozsef Basa (GND), rechts Marietta de Koning (Gemeente A’dam).