Bouw 31 woningen in Dorpshaven

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 9 december is het startsein gegeven voor de bouw van 31 woningen in de wijk Dorpshaven (Lijnbaan). Aan wethouder Robbert-Jan van Duijn de eer om het startsein te geven. Er gaat een divers aanbod aan woningen gebouwd worden, bestaande uit rij- en vlonderwoningen, twee-onder-een kapwoningen en watervilla’s. Allen krijgen een typische Scandinavische uitstraling.

Een groot deel van de woningen krijgt een tuin of terras aan het water, die in verbinding staat met de Ringvaart en de Westeinderplassen. Bij een aantal woningtypes hadden kopers de keuze uit drie unieke Scandiavische kleuren. De woningen zijn door hun onderscheidende karakter en hoge mate van duurzaamheid inmiddels allen verkocht. NewBouw uit Uitgeest is de aannemer en naar verwachting worden de woningen in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd.

Ontwikkelaar is Synchroon, die al een groot aantal woningen in de wijk in het Centrum heeft ontwikkeld. Zo is afgelopen september een aanvang gemaakt met de verkoop van 24 woningen. Ook deze huizen vonden snelle aftrek. De verwachting is dat de bouw van deze fase het eerste kwartaal van 2017 start. Meer informatie is te vinden op de website ww.dorpshaven.nl.