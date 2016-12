Start ook met hardlopen!

Aalsmeer – Aan het begin van het nieuwe jaar organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer een 6 weekse hardloopclinic. Vanaf woensdag 18 januari begint er een serie trainingen voor de startende hardloper. Wekelijks trainen de deelnemers 1,5 uur onder leiding van een gediplomeerde trainer. De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie.

Daarnaast worden de deelnemers tijdens deze clinic onder andere voorzien van een trainingsschema en leren ze van alles over diverse onderwerpen die met hardlopen te maken hebben, zoals techniek, schoenen en kleding, voeding en afvallen, blessures en blessurepreventie.

Na afloop van deze cursus ben je in staat om 20 minuten aan een stuk hard te lopen. Gezamenlijk trainen voor één doel wordt altijd als gezellig, inspirerend en motiverend ervaren. En bovendien: met de juiste begeleiding en ‘een stok achter de deur’ ga je zeker je doel halen! De trainingen vinden plaats op en rondom de atletiekbaan van Aalsmeer, gelegen aan de Sportlaan. De eerste training is op woensdagavond 18 januari om 19.30 uur. Aanmelden kan tot 15 januari bij Marjan van Ginkel via email: marjanginkelvan@gmail.com