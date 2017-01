Start NK Beach Aalsmeer 2017

Aalsmeer – Vandaag, donderdag 5 januari, wordt het startsignaal gegeven voor het NK Beach Aalsmeer 2017, het Nederlands kampioenschap indoor beachvolleybal dat traditioneel in het eerste weekeinde van januari wordt gehouden. Indoorbeachsportcentrum The Beach Aalsmeer treedt voor de vijfde achtereenvolgende keer als organisator en gastheer op voor de nationale elite. Het deelnemersveld is, mede door de komst van meerdere olympiërs, enorm sterk bezet en dus lijkt een spannende nationale titelstrijd gegarandeerd.

Het wordt gelijk spannend, want vanaf 10.00 uur storten 32 dames- en herenteams (zestien per gender) zich in een kwalificatietoernooi voor de laatste vier te vergeven plaatsen voor het hoofdtoernooi. Donderdagavond rond 22.00 uur zal dan het voltallige deelnemersveld van het NK Beach Aalsmeer 2017 bekend zijn. Deze vier teams mengen zich vrijdag in de pouleronde van het hoofdtoernooi dat zaterdag (poule en kwartfinales) n zondag (halve en hele finales) wordt vervolgd.

Voor dat hoofdtoernooi hebben de beste zeven heren- en de beste zes damesteams van de nationale ranglijst al een startbewijs op zak. Daar zijn de lokale favorieten en broers Sven en Jeroen Vismans (Sven eiste vorige jaar zomer met partner Wessel Keemink de nationale beachvolleybaltitel op het veld op) en de dameskoppels Sanne Keizer/Mered de Vries en Laura Bloem/Marloes Wesselink via een wildcard al aan toegevoegd.

Programma NK Beach Aalsmeer 2017:

donderdag 5 januari 12.00-22.00 kwalificatietoernooi

vrijdag 6 januari 15.00-22.00 poulewedstrijden

zaterdag 7 januari 10.30-22.00 poulewedstrijden en kwartfinales

zondag 8 januari 10.30-17.30 halve en hele finales

Voor meer informatie en deelnemerslijsten: www.thebeach.nl.

Foto: Sven Vismans in actie tijdens het NK in 2015. Nu speelt de Aalsmeerder samen met zijn broer Jeroen.