Start nieuw seizoen Badaboom Comedy

Aalsmeer - Het nieuwe seizoen van Badaboom’s Comedy Club Aalsmeer is op 20 oktober van start gegaan met top comédienne Kristel Zweers. Hiermee is het startschot gegeven voor inmiddels het derde comedy seizoen in Studio’s Aalsmeer. De eerstvolgende show vindt plaats op donderdag 24 november met headliner Pieter Jouke.

De Comedy Club Aalsmeer heeft de afgelopen seizoenen furore gemaakt met verrassende line-ups, met onder andere Arie Koomen, Raoul Heertje en Max van den Burg. Afgelopen donderdag was het podium voor Klaas Prins (Amsterdam Studenten Cabaret Festival) en Thom Elsenaar (winnaar ICFR Talent Award). Met als klap op de vuurpijl Kristel Zweers, van onder andere de Lama’s, die het publiek aan het lachen maakte. Kristel is woonachtig in Singapore en wist tijdens een kort bezoek aan Nederland de Comedy Club Aalsmeer in haar agenda te plaatsen. Waar in Azië nog enige discretie nodig is, gingen in Nederland alle remmen los. Expressief, gevat en met een persoonlijke twist liet ze zien waarom zij als enige Nederlandse vrouw internationaal naam maakt in de comedy wereld.

De volgende showdata van Comedy Club Aalsmeer in het studiocomplex aan de Van Cleeffkade zijn: 24 november, 15 december, 14 februari (Valentijn special),16 maart, 20 april en 18 mei. Meer informatie op www.badaboom.tv.