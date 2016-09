Start inschrijving Meerlandenfonds

Aalsmeer - De inschrijving voor het Meerlandenfonds start op 1 oktober. Omdat het Meerlandenfonds in 2016 voor de 10e keer plaats vindt, heeft Meerlanden 10% extra in het fonds gestort. Er valt dit jaar dus 55.000 euro te verdelen onder (sport)verenigingen en goede doelen. Vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen.

“Dikke tien voor vrijwilligers”

“Meerlanden staat middenin de samenleving. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een duurzame, schone en veilige omgeving, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)verenigingen maken de maatschappij ook mooier. Daarom steunen wij regionale initiatieven met ons Meerlandenfonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden in Rijsenhout. “Deze 10e editie vullen wij het fonds met 10% extra, zodat wij nog meer stichtingen kunnen steunen. Zij verdienen die waardering: een dikke 10 voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor een mooiere, lokale samenleving!”

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven opwww.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1.000 euro. De sluiting is 1 november 2016. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds staat aan het einde van het jaar gepland.