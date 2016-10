Stap vooruit met ZorgDomein

Aalsmeer - Met ingang van 17 oktober kunnen huisartsen hun patiënten elektronisch verwijzen via ZorgDomein naar Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Voor alle partijen een grote stap vooruit; betere en snellere verwijzing en de patiënt wordt door het ziekenhuis gebeld met het snelst beschikbare plekje op de polikliniek!

Het afgelopen half jaar hebben de huisartsen in regio Amstelland (Huisartsen Coöperatie Amstelland) en Ziekenhuis Amstelland keihard gewerkt om dit te realiseren. Nu dit systeem gerealiseerd is kan de huisarts, samen met de patiënt, kijken wat het zorgtraject is, welke wachttijden er eventueel zijn en patiënten informatie geven zodat men zich goed kan voorbereiden op de afspraak met de specialist. Na verwijzing komt het verzoek voor een afspraak binnen bij de polikliniek van het ziekenhuis en wordt de patiënt gebeld.

Voor het ziekenhuis is het ook een verbetering, want de polikliniek ontvangt via ZorgDomein goed leesbare en kwalitatief goede verwijzingen, met alle informatie om de patiënt in te plannen op het juiste spreekuur. Daarnaast wordt de verwijzing automatisch verwerkt in het informatiesysteem van het ziekenhuis. Indien nodig kunnen ook al meerdere afspraken achter elkaar worden gepland. De specialist beschikt voorafgaand aan het consult over alle informatie die nodig is voor een kwalitatief goed consult.

In de loop van november wordt het aanbod van Ziekenhuis Amstelland voor de verloskundigen in de regio ook beschikbaar.