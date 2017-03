Sportieve tips voor zonnig weekend

Aalsmeer – Jawel, de lente is in aantocht. In ieder geval dit weekend zonnig, weer om lekker naar buiten te gaan om sportief bezig te zijn of langs de lijn te staan. Her en der in de gemeente laten narcissen en krokussen hun kleurige kopjes zien. Leuk om te zien tijdens een wandeling of een fietstochtje. Zowel zaterdag als zondag zal het ook zeker weer druk zijn op de voetbalvelden van FC Aalsmeer en RKDES in Kudelstaart.

Kennis maken met voetbal

Bij RKDES kunnen zaterdag 11 maart kinderen uit de groepen 2 en 3 (vanaf 5 jaar) kennis maken met voetbal onder leiding van Mr. AZ, Michael Buskermolen. De inloop is vanaf 9.00 uur. De clinic is van 9.15 tot 10.45 uur en deelname is gratis. Ben je er bij aan de Wim Kandreef?

Zaalvoetbal en handbal

In de avond koelt het nog wel flink af, maar dat komt ook wel weer goed uit. Heerlijk binnen sport kijken zaterdagavond. In de Proosdijhal Kudelstaart begint om 19.00 uur de negende ronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie. Vier spannende wedstrijden die gratis bijgewoond kunnen worden. Liever handbal? Dan zaterdagavond naar de Bloemhof aan de Hornweg, want zowel de Heren 1 als de Dames 1 spelen thuis. Aanmoediging kunnen ze goed gebruiken. De FIQAS heren nemen het vanaf 19.15 uur op tegen Quintus en de Dames krijgen United Breda op bezoek. Deze wedstrijd begint om 20.45 uur.

Westeinderloop en voetbal

Zondag 12 maart wordt het druk bij de Atletiekvereniging in de Sportlaan. De jaarlijkse Westeinderloop staat op het programma. Deelnemers kunnen kiezen uit 5 of 10 kilometer. Er is een mooi parcours uitgezet. Het startschot klinkt om 11.00 uur. Voor de kleine atleten is er de kidsrun. Deze is 1 kilometer lang en wordt gelopen op de atletiekbaan. Om 10.30 uur mogen de jongens en meisjes gaan rennen. Wat voetbal betreft geeft zondag een ruime keuze. Zes teams van FC Aalsmeer spelen thuis aan de Beethovenlaan. De teams 2, 4 en 6 om 11.30 uur en het eerste elftal tegen A.S.C. 1 om 14.00 uur. Ook fluit om dit tijdstip de scheidsrechter voor start van de wedstrijden van FCA 3 tegen DSK en FCA 5, die RKDES uit Kudelstaart als tegenstander heeft.