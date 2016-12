Sportief aan de slag dit weekend

Aalsmeer – Het is weer weekend, tijd voor vrije tijd. Te beginnen maar met een gezellige wandeling vandaag, vrijdag 16 december. De Rotary Santa Run staat op het programma. Zo’n 4 kilometer wandelen/joggen door de gemeente met diverse opdrachten en controleposten. De start is om 19.00 uur bij Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Het sportieve festijn wordt vanaf 20.30 uur besloten met een afterparty met muziek van de Hucksters. Ook niet-deelnemers zijn welkom, wel entree.

Alternatieven of ook doen vrijdag: Bingo-sjoelen in De Reede Rijsenhout vanaf 19.30 uur, darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart (inschrijven tot 20.00 uur) en koppelkaarten bij BV Hornmeer in het buurthuis aan de Roerdomplaan vanaf 20.00 uur. Zaterdag 17 december houdt Postzegelvereniging Aalsmeer de laatste postzegel(ruil)beurs van dit jaar in het Parochiehuis in de Gerberastraat van 9.30 tot 15.00 uur.

Ook aanraders: Zaterdag de vijfde ronde van de zaalvoetbal-competitie van de ZABO in de Bloemhof aan de Hornweg vanaf 19.00 uur. En zondag 18 december de laatste competitiewedstrijd in de BeNe League voor de handbal-heren van FIQAS thuis in De Bloemhof tegen de Lions (spannend!). Aanvang 15.00 uur.

Zowel zaterdag als zondag zijn er nog voetbalwedstrijden, zowel uit als thuis. En niet vergeten: Zondag is de watertoren extra lang open en wordt mogelijk de 10.000ste bezoeker welkom geheten. Open van 13.00 tot 21.00 uur.