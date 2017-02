Sport en spel voor jeugd in vakantie

Aalsmeer – Het is vakantie en dit betekent dat er voor kinderen allerlei activiteiten georganiseerd worden. Afgelopen maandag 20 februari was er in de Proosdijhal de bekende sport- en spelinstuif. Jongens en meisjes tussen de zes en twaalf jaar krijgen de mogelijkheid om zich gezellig met elkaar sportief uit te leven. Op de druilerige eerste vakantiedag was de animo voor het ‘binnen spelen’ groot. Zwaaien en zwieren aan de touwen en de ringen, springen op het springkussen, klauteren op de toestellen, voetballen en extra dit keer meedoen met een lesje ritmische gymnastiek met lint en bal. Vooral meisjes melden zich aan voor deze kennismaking, aangeboden door leden van Sportvereniging Omnia.

Zwemmen

Voor wie deze vakantie een verfrissende duik wil nemen, is zwembad De Waterlelie aan de Dreef extra geopend, dagelijks tot en met zondag 26 februari. Er geldt een speciaal tarief voor vrijzwemmen en de badmeesters en –juffen houden regelmatig leuke (water)spelletjes. Kijk voor meer informatie op www.esa-aalsmeer.nl of bel 0297-322022.

Combifun

Aanstaande vrijdag 24 februari wordt een nieuwe editie van Combifun georganiseerd in The Beach aan de Oosteinderweg 247a door De Binding, Cultuurpunt Aalsmeer en Sportservice Haarlemmermeer. Kinderen tussen de zes en twaalf jaar krijgen workshops theater-improvisatie en maskers schilderen. En er is natuurlijk ruimte voor sport, zoals voetbal, volleybal en trefbal. Combifun is van 13.30 tot 16.30 uur en inschrijven kan via www.debinding.nl/agenda. Snel doen, de animo is groot!