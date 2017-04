Spinning marathon voor ‘Haarwensen’

Aalsmeer – Stichting Haarwensen zet zich in voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar. Slechts een klein gedeelte van het bedrag wordt door de verzekering vergoed. Dit is waar Stichting Haarwensen ingrijpt. Met behulp van donaties van haar en financiële giften kan de Stichting pruiken kosteloos aanbieden. Pruiken van alle soorten en maten en van hoge kwaliteit, waar vele kinderen mee verblijd kunnen worden. Zonder donaties is het voor Stichting Haarwensen niet mogelijk de pruiken kosteloos aan te bieden. Miss Beauty of the Netherlands is een organisatie dat zich inzet voor Stichting Haarwensen.

Als finaliste van Miss Beauty of Noord-Holland wil de Aalsmeerse Laura Kreijger hier graag een bijdrage aan leveren. In samenwerking met Fitness Aalsmeer organiseert zij een spinning marathon op zaterdag 29 april in sportschool Fitness Aalsmeer aan de Beethovenlaan 114. De marathon zal bestaan uit twee rondes van één uur, waarvan de eerste ronde start om 10.45 uur en de tweede ronde om 12.00 uur. Deelnemers kunnen zowel één als twee rondes meedoen. Kosten per ronde bedragen 10 euro, die rechtstreeks naar Stichting Haarwens zullen gaan. Mocht u niet mee kunnen of willen spinnen, dan is er altijd nog de keuze om geld te doneren via: www.doneeractie.nl.