Spelletjesmiddag op plein: Geweldig!

Aalsmeer – Ook alweer vele jaren een traditie, de spelletjesmiddag op Koningsdag op het Raadhuisplein. Hard gewerkt hebben de bijna 50 vrijwilligers op woensdagavond en donderdag 27 april in de ochtend om alle attracties neer te zetten en op te bouwen. Er waren springkussens, een stormbaan, sumo worstelen, kartauto’s, trampolines en ook konden de kinderen weer proberen servies te raken met ballen gooien. Ieder jaar heel populair en dit keer stonden de jongens en meisjes eveneens weer in de rij.

De brandweer was ook aanwezig en heeft blije gezichten getoverd bij kinderen toen ze mochten blussen. Sowieso heel veel vrolijke gezichten. Wat een geweldig festijn was het weer en heel, heel druk. De kinderen hebben zich prima vermaakt en de ouders ook. Zij genoten met een hapje en een drankje van alle gezelligheid. Het was weer top!

De vrijwilligers verdienen een groot compliment. Top gedaan dames, heren, jongens en meiden. Bedankt voor jullie geweldige inzet. Overigens hoopt initiatiefnemer Rob Severin van stichting Oranje Comité Aalsmeer op zo’n tien vrijwilligers meer volgend jaar. “Zestig zou mooi zijn”, liet hij in een reactie weten. Vanwege iets te weinig vrijwilligers zijn dit jaar twee attracties niet opgebouwd. Dus, onthou het alvast. Je inzet als vrijwilliger wordt geheid beloond met heel veel blije gezichten en grote waardering en goede verzorging door het bestuur.

Foto: www.kicksfotos.nl