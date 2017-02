Speeddate ouderen en jongeren Rode Kruis

Uithoorn – In het kader van Valentijnsdag organiseerde het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn op zaterdag 18 februari een speeddate tussen 15 ouderen uit het Hoge Heem Uithoorn en jongeren. Onder het genot van een hapje en drankje werden levendige gesprekken gevoerd. Eerst werden alle gasten getrakteerd op koffie of thee en een gebakje. Daarna begonnen de gesprekken tussen de ouderen uit het Hoge Heem en de jonge vrijwilligers van het Rode Kruis. Over allerlei onderwerpen werd gepraat, van werk tot hobby en van iemands favoriete muziek tot waar iemand heeft gewoond. De gesprekjes tussen twee ouderen en een vrijwilliger duurden steeds 15 minuten, hierna ging de vrijwilliger naar een nieuw tafeltje met ouderen toe. Gedurende de middag werd diverse keren rondgegaan met koffie of thee en een koekje. Zowel voor de ouderen als voor de jongeren waren de verschillende gesprekken erg interessant. “Ik heb genoten van de gesprekken met de ouderen”, vertelde vrijwilliger Jeroen. Bij het einde van de activiteit kreeg iedereen nog een alcoholvrije cocktail en werd een roos uitgedeeld aan elke gast. Het Jongeren Rode Kruis bedankt alle gasten, vrijwilligers en het Hoge Heem voor deze activiteit.

Jongeren/scholieren

Het Jongeren Rode Kruis afdeling Aalsmeer en Uithoorn zoekt nog jongeren en scholieren die zich vrijwillig willen inzetten bij verschillende activiteiten. De jongeren organiseren activiteiten voor mensen met een beperking of ouderen. Wil je meer informatie over wat het Jongeren Rode Kruis doet, of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.nl, of kijk op facebook.

Jeroen Heimeriks