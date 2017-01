Speciale toerrit voor Subaru-rijders

Aalsmeer – Op zaterdag 21 januari heeft Subaru Club Nederland een speciale toerrit door het Groene Hart georganiseerd voor Subaru-rijders. Subaru Dealer Aalsmeer zette de deuren open voor dit evenement en was tevens start locatie. Tijdens dit evenement stonden de kenmerken van het automerk centraal: betrouwbaarheid en rijplezier.

Van de ruim veertig Subaru’s die met de tocht mee reden waren de meeste auto’s ouder dan tien jaar. Jeroen Smit, After Sales Manager Subaru Aalsmeer, geeft aan dat ruim 90 procent van alle Subaru’s die tien jaar geleden verkocht zijn, nog steeds rijden. “Dat is de Japanse betrouwbaarheid waar Subaru voor staat”, aldus Smit. De drie uur durende rit ging dwars door het Groene Hart, langs kleine dorpjes en over mooie wegen. Smit merkt op dat rijplezier meer is dan alleen een goede wegligging. “Rijplezier is ook het gevoel van veiligheid en zekerheid als je met caravan op pad bent of off-road gaat. Je komt er wel met een Subaru.”

Subaru Aalsmeer houdt jaarlijks meerdere keren speciale evenementen voor mensen die een Subaru willen ervaren. Off-road en caravan rijden staan steevast op het programma. Wilt u een evenement bijwonen? Meld u dan aan via www.subaru.nl/evenementen.