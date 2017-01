Sportief weekend met voetbal en handbal

Aalsmeer – Wekelijks zo’n twee pagina’s sport in de Meerbode met nieuws over de prestaties van inwoners. Velen blinken uit in twirlen, zwemmen, korfbal, basketbal en onder andere hardlopen. De zusjes Eefke en Nikkie uit Rijsenhout mogen, net als Selina van SV Omnia, in april naar het EK Twirlen in Kroatië. De korfballers van VZOD strijden wekelijks voor een plaatsje hoger op de ranglijst en een weekendje Winterkring levert de zwemmers van Oceanus liefst 21 medailles op, waarvan vier gouden plakken!

Voetbal

Voetbal en handbal zijn vooral ‘in’. Wekelijks staan vele liefhebbers langs de lijnen bij FC Aalsmeer, RKDES en SCW en ook dit weekend kan genoten worden van ‘potjes’ voetbal. Voor het spannende duel FC Aalsmeer zaterdag 1 tegen WV HEDW moeten fans de gemeente uit. Deze wedstrijd is in Amsterdam en begint om 14.30 uur. Wel thuis, en aanmoediging is welkom, spelen de vrouwen van FCA 2 tegen de Spartaan om 12.00 uur en FCA 2 tegen Argon om 14.30 uur in de Beethovenlaan. En SCW 3 gaat het thuis in Rijsenhout opnemen tegen VVC 4.

Handbal

De handbal heeft enige weken rust gehad, maar aanstaand weekend barst de strijd weer los. Heren 1 van FIQAS Aalsmeer hervat zaterdag de BeNe League met een uitwedstrijd tegen Merksen in België vanaf 20.30 uur. Het wordt een spannende pot. Uiteraard houdt het bestuur van FIQAS de fans op de hoogte. Thuis in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg worden zaterdag drie en zondag liefst zeven wedstrijden gespeeld. Zo betreden de Heren 3 zaterdag om 18.45 uur het veld om het op te nemen tegen concurrent Volendam en is Hercules vanaf 20.00 uur de tegenstander van de Dames 1 (beiden Eerste Divisie). Zondag beginnen de wedstrijden al om 10.10 uur. Tips: Jongens B1 tegen Hercules om 11.00 uur (Jeugd Divisie) en Heren 2 tegen Hercules om 15.00 uur (Eredivisie). Uiteraard is publiek van harte welkom. Fijn sportweekend!

Foto: www.kicksfotos.nl