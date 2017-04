Sophie: High tea en culturele kookmarkt

Aalsmeer – Kinderburgemeester Sophie zoekt mensen uit verschillende culturen voor een culturele kookmarkt en voor een high tea is ze op zoek naar ouderen en kinderen. Eén van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van kinderburgemeester Sophie is het helpen van ouderen en om mensen met een culturele achtergrond beter te leren kennen. Binnenkort worden er twee activiteiten in dat kader georganiseerd: High tea voor ouderen verzorgd door kinderen en een culturele kookmarkt wordt verzorgd door mensen met verschillende culturele achtergronden.

High tea voor ouderen

Woensdagmiddag 3 mei verzorgt Sophie samen met andere kinderen een heerlijke high tea voor oudere mensen in Aalsmeer. Naast het samenzijn, onder het genot van heerlijke hapjes, verzorgt cultuurpunt Aalsmeer daarnaast een activiteit. Onder leiding van een kunstenares zullen de kinderen een portret van de ouderen tekenen of schilderen en vice versa. De high tea is voor bezoekers van 15.00 tot 17.00 uur. Voor de kinderen die komen helpen van 13.00 tot uiterlijk 17.30 uur.

Culturele kookmarkt

Woensdagmiddag 7 juni staat er een culturele kookmarkt gepland. Voor dit evenement worde ouders gezocht die samen met hun kind(eren) hapjes uit hun eigen cultuur willen maken en deze aan de bezoekers willen laten proeven! Kom jij of je ouders uit Spanje, Syrië, Polen, Engeland, België Marokko of een ander ver land? En ben jij gek op lekker eten (maken)? Meld je aan, iedereen is welkom! Samen met bijvoorbeeld uw kind, neefje of nichtje maakt u vooraf de lekkerste hapjes uit uw cultuur. U krijgt een bedrag om de ingrediënten voor de hapjes te kopen. Vervolgens wordt voor een kraampje gezorgd van waaruit de hapjes uitgedeeld kunnen worden en uitleg gegeven kan worden over het gerecht, zodat iedereen kennis kan maken met de lekkerste dingen uit uw cultuur. Er komt ook een Braziliaanse drummer die samen met de deelnemende kinderen muziek gaat maken. Er wordt deze middag muziek uit de verschillende culturen gedraaid. De bedoeling is dat de verschillende culturen elkaar ontmoeten en beter leren kennen.

Aanmelden

De twee middagen worden op initiatief van kinderburgemeester Sophie georganiseerd door en in De Binding in samenwerking met Cultuurpunt Aalsmeer. Kent u/jij iemand of wilt zelf graag deelnemen aan deze activiteiten? Aanmelden kan via inge@debinding.nl. Voor meer informatie kan een kijkje genomen worden op www.debinding.nl/agenda