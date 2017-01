Sophie gaat koken voor ouderen

Kudelstaart – Op zaterdag 4 februari van 17.00 tot 20.00 uur nodigt kinderburgemeester Sophie ouderen uit Kudelstaart uit om te komen genieten van een heerlijk drie gangen menu, gekookt door kinderen uit groep 7 en 8! Het diner wordt georganiseerd in het nieuwe pand van de Binding aan de Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart (de oude bibliotheek). Een groep van acht kinderen is al even bezig om dit gezellige evenement voor te bereiden. Ze komen bij elkaar om te bespreken welke recepten ouderen lekker zouden vinden en hoe ze deze precies moeten maken. De recepten worden van tevoren uitgeprobeerd, de chefs willen natuurlijk wel kwaliteit leveren! Daarbij zorgen de kinderen ook voor live entertainment tijdens het diner. Zo worden er voorbereidingen getroffen voor dans, een quiz en een muzikaal intermezzo. Wethouder Gert-Jan van der Hoeven komt de kinderburgermeester en de andere kinderen deze dag een handje helpen in de keuken!

Lijkt het u leuk om op zaterdag 4 februari te komen dineren bij de Kinderburgermeester? U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar tessa@debinding.nl. Reserveert u liever telefonisch? Dan kunt u bellen met Tessa Westerhof via nummer 06-14929662. Let op; er zijn geen kosten verbonden aan dit evenement, maar er is wel een beperkt aantal plaatsen, dus wees er op tijd bij! Er kunnen maximaal twintig ouderen komen eten. Geeft u bij de reservering graag aan of er rekening gehouden moet worden met een specifiek dieet of allergie.