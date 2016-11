Song of Joy het 21ste seizoen in

Kudelstaart - Op 22 oktober vierde Interkerkelijk koor Song of Joy uit Kudelstaart haar 20 jarig jubileum voor een uitverkochte zaal. Ruim 300 gasten genoten van deze bijzondere muzikale avond. Niet alleen Song of Joy gaf een heel mooi concert, maar ook de Urker Mans Formatie verraste het publiek met prachtige liederen. Bovendien was er een gelegenheidskoor, samengesteld uit oudleden en het huidige koor. Onder leiding van de eerste dirigent van Song of Joy werden nog weer toppers uit het verleden ten gehore gebracht. Al met al een fijne muzikale avond.

Inmiddels wordt er alweer geoefend voor kerst Op zaterdag 24 december zingt Song of Joy in Rijnsaterwoude in de Woudse Dom tijdens de kerstavonddienst. De dienst begint om 19.30 uur. En 5 februari staat er een optreden gepland in de Open Hofkerk in de Ophelialaan.Daar verleent het koor haar medewerking aan de ZWO dienst. Aanvang 10.00 uur. Zo gaat Song of Joy met veel noten op haar zang het 21e seizoen in.

Zingt u/jij ook graag? Kom dan gerust eens luisteren op dinsdagavond in kerkelijk centrum De Spil in Kudelstaart. Het koor oefent van 20.00 tot 22.00 uur. Nieuwe leden hartelijk welkom.