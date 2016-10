Song of Joy geeft jubileumconcert

Kudelstaart - Het Interkerkelijk koor Song of Joy viert haar 20 jarig jubileum. Het jubileumconcert is gepland op zaterdag 22 oktober en vindt plaats in kerkelijk centrum De Spil in Kudelstaart. Aanvang is 20.00 uur.

Het wordt een avond met een zeer gevarieerd programma. Song of Joy zal een aantal prachtige liederen zingen. En de Urker Mans Formatie, bekend van radio en televisie, werkt mee aan deze avond. De heren brengen een selectie uit hun uitgebreide repertoire. Song of Joy en de Urker mannen treden ook samen op. Verder is er een gelegenheidskoor waarin oudleden van Song of Joy samen met het huidige koor nog eenmaal optreden. Dit koor staat onder leiding van voormalig dirigent Ton van den Berg. Het belooft dus een heel muzikale avond te worden.

Toegangskaarten voor het concert à 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee in de pauze, zijn te koop bij De Marskramer in Kudelstaart, Het Boekhuis in de Zijdstraat en Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg. En natuurlijk bij alle leden van het koor.

Meer informatie over het concert en het kerkkoor is te lezen op www.songofjoy.nl.