Aalsmeer – Zaterdag 4 maart is weer de jaarlijkse snoeicursus op de Historische Tuin. De lente is in aantocht, waardoor het nu de juiste tijd is om in de tuin te gaan snoeien. De middag bestaat uit een algemeen gedeelte over hoe en wanneer te snoeien, waarna de tuinmannen buiten in de praktijk laten zien hoe snoeien in de werkelijkheid aangepakt dient te worden. Fruitbomen snoeien wordt direct buiten gedemonstreerd, omdat hierbij de praktijk belangrijker is. Maar ook de liefhebbers van rozen kunnen deze middag zien hoe de planten diep gesnoeid moeten worden om een gezonde plant over te houden. Natuurlijk laten de medewerkers ook het snoeien van de hortensia zien, iets wat voor veel mensen ieder jaar weer een probleem is.

De snoeimiddag begint om 13.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. De kosten bedragen 10 euro per persoon inclusief koffie en een handleiding snoeien. Warme kleding en stevige schoenen zijn aan te raden. Graag even aanmelden via 0297-322562 of e-mail coordinator@historischetuinaalsmeer.nl. Ingang via het Praamplein.