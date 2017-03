Snoeiboot gaat weer uitvaren

Aalsmeer – Op de zaterdagen 8 april, 7 oktober en 18 november vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. De boot ligt weer op de vertrouwde locaties: Van 9.00 tot 12.00 uur bij Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde en tussen 13.00 en 16.00 uur bij Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug.

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om hen daarbij van dienst te zijn biedt de gemeente de mogelijkheid aan om op zaterdag 8 april, 7 oktober en 18 november hun snoeiafval gratis af te voeren. De eilandeigenaren wordt bij het snoeien in het voorjaar gevraagd om goed op te letten opdat er geen broedende vogels en/of nesten worden verstoord.

Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer terug. Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kan contact opgenomen worden met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer en vraag naar afdeling VKH, vaarwegbeheer: 020–5404911.