“Snelheidsverhoging A2, slecht voor gezondheid “

College De Ronde Venen stuurt brief aan fracties Tweede Kamer

De Ronde Venen – De minister van Infrastructuur en Milieu wil de maximumsnelheid op het wegennet op meerdere plaatsen verhogen naar 130 km per uur. Ook op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude. Het college van De Ronde Venen vindt dit absoluut geen goed plan: de snelheidsverhoging is nadelig voor de gezondheid van omwonenden, beperkt (boeren)bedrijven in hun ontwikkelingen, is slecht voor het klimaat en leidt tot meer onveiligheid op de weg. Dit heeft het college aangeven met het beroep tegen het ontwerp-verkeersbesluit van de minister. En ze vraagt nu met een brief aandacht van de fracties van de Tweede Kamer voor deze verstrekkende gevolgen van de snelheidsverhoging. Meer hierover zie de Nieuwe Meerbode woensdag 14 december