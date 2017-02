Uithoorn – Op woensdag 8 februari om kwart over acht in de avond zagen agenten een auto met zeer hoge snelheid rijden over de Koningin Maximalaan. De Seat Leon raasde voorbij met een snelheid die richting de 150 kilometer ging. De bestuurder is tot stoppen gedwongen. Het rijbewijs van de 24-jarige bestuurder uit Uithoorn is ingenomen. De overtreding is naar justitie.