Sneeuwpret gehad? Stuur een foto!

Aalsmeer – Wat een prachtige witte wereld afgelopen weekend. Inmiddels is alle sneeuw aan het verdwijnen, maar ondanks de korte duur is er volop genoten. Er zijn veel sneeuwpoppen gemaakt, iglo’s gebouwd en noem maar op. De Nieuwe Meerbode heeft al diverse leuke sneeuwfoto’s ontvangen, maar we willen er wel meer. Een grappige of mooie sneeuwfoto gemaakt afgelopen weekend? Stuur de foto in en vind deze terug in de krant met andere prenten. Samen een hele pagina sneeuwpret maken. Snel insturen is wel een vereiste. Deadline is dinsdag 14 februari 16.00 uur. Gaarne bij de foto vermelden waar deze is genomen en (eventueel) wie er allemaal op staan.

Bijgaande foto kreeg de redactie van Nancy Wong. Een iglo voor de auto… Grappig toch?!