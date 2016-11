Smokkelaars in het donkere woud

Amstelland - Op zondag 20 november om 12.00, 13.30 of 15.00 uur sluipen smokkelaars door het donkere woud. Komen ze ongezien langs de boswachters? Hoe is het om smokkelaar in het Bos te zijn? Een spannend avontuur in het Amsterdamse bos voor kinderen van 6 tot 12 jaar en(groot)ouders/begeleiders. Kosten 5 euro voor kinderen en 2,50 euro voor volwassen. Duur: 1 uur.

Koeienwandeling

En op zondag 27 november kan een koeienwandeling gemaakt worden met de boswachter. Het is een extra lange wandeling door het bosgebied waar Schotse Hooglanders grazen. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Deze wandeling is geschikt voor wandelaars met een goede conditie. De wandeling start bij de grote parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3 om 14.00 uur. De kosten zijn 4,60 euro per persoon.

Aanmelden voor beide activiteiten kan via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in de Boswinkel aan de Bosbaanweg iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.