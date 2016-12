Sloop wijkgebouw De Schakel deze week

Aalsmeer - Eigenaar Tupla Vastgoed B.V. start nog deze week met de sloop van het wijkgebouw De Schakel aan de Zuiderkerk in de Cyclamenstraat. Dit is in goed overleg tussen Tupla en de gemeente besloten. Wethouder Jop Kluis: “Vanuit de gemeente hebben we erop aangedrongen om het gebouw nog voor Oud en Nieuw te slopen. De reden hiervoor is dat het pand steeds slechter wordt en we niet willen dat er brand zou ontstaan. Deze week ging het al bijna mis. De brandweer heeft afgelopen maandag in het gebouw een brandje moeten blussen. Ik ben daarom erg blij dat Tupla Vastgoed B.V. de veiligheid voor de omgeving net zo belangrijk vindt als wij.” “De planning is om nog deze week te starten met de sloop en voor de feestdagen het pand tot de fundering weg te hebben”, aldus Robert-Jan Wesselius van Tupla Vastgoed B.V. “Het gaat hierbij alleen om de sloop van het oude wijkgebouw en dus niet de Zuiderkerk of de pastorie”, benadrukt hij.

Foto: De kerk blijft hoor, evenals de pastorie. De sloop betreft alleen het wijkgebouw aan de kerk, ingang Cyclamenstraat.