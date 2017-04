Sloop Rooie Dorp gaat gestaag

Aalsmeer – De slopershamer huist flink rond in de gemeente. De panden van de Rabobank aan de Stationsweg verdwijnen gestaag en verder op in het Centrum, aan de Lijnbaan en te zien langs de Burgemeester Kasteleinweg, is een aanvang gemaakt met het slopen van het pand van Rosenboom om ook hier woningen te kunnen bouwen.

In de Hornmeer zijn de opstallen, kleedruimten en opslag, bij de voormalige VVA-kantine met de grond gelijk gemaakt vanwege het aantreffen van asbest en actief vandalisme.

En ook in Oost gaan de werkzaamheden door. Het Rooie Dorp verdwijnt gestaag. Ruim de helft van de huizen hier zijn tot puin gemaakt, maar de werkzaamheden zijn nog niet voltooid. Er resten nog zo’n tien huizen. Ze wachten ietwat weemoedig op de slopershamer, zo lijkt. Hoe snel kan het veranderen? Soms heel snel. Hopelijk wordt op alle locaties snel aangevangen met nieuwbouw.