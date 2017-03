Sloop panden van bank gaat snel!

Aalsmeer – Het gaat best heel snel, de sloop van de beide panden van de Rabobank. Gestart is aan de achterzijde van de gebouwen. Vanaf de Uiterweg was dit goed zichtbaar. Langs de Stationweg is een rij hekken met schermen geplaatst, zodat geen zicht is op de werkzaamheden. Wel jammer dat hiervoor een deel van het trottoir is gebruikt en een smal voetpad overgebleven is. Maar, ondanks de hekken is nu toch ook zicht op de sloop aan de Stationsweg. Het kleinste gebouw is nagenoeg verdwenen. De letters ‘Rabobank’ houden nog stand op het pand, maar vast niet lang meer.