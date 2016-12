Sloop De Schakel begonnen

Aalsmeer - Vorige week is een aanvang gemaakt met de sloop van wijkgebouw De Schakel op het terrein van de Zuiderkerk in de Cyclamenstraat. In opdracht van eigenaar Tupla Vastgoed B.V. vindt deze klus plaats en een en ander is in goed overleg met de gemeente besloten. De gemeente heeft er zelfs op aangedrongen om het gebouw nog voor de jaarwisseling met de grond gelijk te maken. Het pand verkeerde in zeer slechte staat en was vanwege veel houtwerk behoorlijk gevoelig voor brand. Bovendien is het gebouw de afgelopen maanden diverse malen door onverlaten bezocht en zijn vuurtjes gestookt. De brandweer heeft hier vorige week maandag een brandje moeten blussen. Het pand gaat tot de fundering gesloopt worden. De Zuiderkerk zelf blijft bestaan en gaat betrokken worden bij het plan van Tupla B.V. om hier zorgwoningen te ontwikkelen.