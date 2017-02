Sleutelbeen gebroken na scooterongeval

Aalsmeer – Op de Oosteinderweg is zaterdagavond 4 februari even voor half acht een ernstig ongeval gebeurd. Een scooterrijdster verloor bij de wegversmalling de macht over het stuur, raakte in de slip en klapte zo’n twintig meter verder op een tegemoet komende auto. Mogelijk was zand op het natte wegdek de oorzaak. De bestuurster verklaart te hebben moeten uitwijken naar rechts voor een grote, zwarte auto die haar tegemoet kwam vanuit de richting Aalsmeer. De auto is nog even gestopt, maar reed daarna weg. Mogelijk zijn er getuigen van het ongeval. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. De scooterrijdster raakte gewond en is per ambulance vervoerd naar ziekenhuis Amstelland. De 23-jarige vrouw uit Amsterdam heeft haar sleutelbeen gebroken, een snee in haar voet en diverse kneusingen.

De politie heeft ter plaatse nader onderzoek gepleegd naar de oorzaak van het ongeval. Daarin werd de verkeerssituatie ook meegenomen. De weg is hiervoor enige tijd afgesloten geweest. De bestuurder van de auto, een 24-jarige man uit eveneens Amsterdam, was zeer geschrokken, maar is ongedeerd. Zowel de scooter als de auto zijn total loss en zijn afgesleept.

Foto: KaWijKo Media, Vivian Tusveld