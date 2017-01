Slakkenavontuur in Poppentheater

Amstelveen – Eddie en Eduard zijn twee nieuwsgierige slakken. Vanuit hun kleine theatertje treden ze de wereld vol verwondering tegemoet. Ze beleven korte avonturen, die samen één verhaal vormen. Na iedere scène gaan de deurtjes even dicht. En als ze weer open gaan worden de kinderen verrast door een nieuw mini-decor. Hilarische peutervoorstelling zonder tekst, met muzikale ondersteuning.

Te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 15 januari om 14.30 uur. Toegangsprijs is 8,50 euro. Reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl , of telefonisch via 020-6450439.