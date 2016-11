Sinterklazen en Pieten bij bingo

Aalsmeer – De jaarlijkse Sint- en Pietenbingo stond afgelopen zaterdag 26 november op het programma. Over deze leuke en hilarische activiteit werd veel gepraat de afgelopen maand. Het wordt weer ‘gekkenhuis’, zo werd gezegd en ‘wat zou de organisatie deze keer allemaal bedacht hebben’? Vast en zeker dat de voorpret groots is geweest en niet voor niets. Het was een geweldige avond met veel, heel veel bezoekers. In de rij stonden de inwoners voor dit gezellige bingo-avondje. The Beach was dit jaar de place to be. Er waren veel Pieten en Sinterklazen. De goedheiligman kreeg deze avond bijval van de Roze Sint, de Schotse Sint en, bestaat die dan (?) de Cowboy Sint. Het was een heerlijk avondje voor alle volwassen inwoners. De muziek werd verzorgd door Kees Markman en Marcel Wilkes. De vele prijzen waren beschikbaar gesteld door ondernemingen en winkels in Aalsmeer. Bijna iedereen is wel met een prijs naar huis gegaan. En zo niet, ach het was een topavond, toch?!

De avond werd georganiseerd door de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer, die ook de intocht van de Sint voor rekening neemt, de Pietenmiddag in het Centrum tot een succes wist te maken en bij vele feestjes van verenigingen binnen stapt. De Stichting bestaat uit een grote groep vrijwilligers en verdient een compliment. Alle feestjes worden tot in de puntjes verzorgd. En de Stichting heeft oog voor iedereen. Ook de inwoners die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedselbank worden niet vergeten. Afgelopen week is aan alle pakketten een blokje toegevoegd waarop een verlanglijstje gemaakt kan worden voor in de schoen. Geweldig! Voor allemaal een schouderklopje. Er wachten nog drukke dagen voor alle vrijwilligers tot 5 december, maar dat maakt hen niet. Ze genieten met volle teugen van alle vreugde die zij weten te brengen.

Foto: www.kicksfotos.nl