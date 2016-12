Sinterklaas bij Vrijdagavondcafé

Aalsmeer – Het driejarig bestaan van het Vrijdagavondcafé op Radio Aalsmeer is afgelopen 2 december gevierd. Het werd een extra feestelijke uitzending met diverse gasten en optredens. De Kudelstaartse zanger Rick van der Kroon verzorgde een live-optreden en helemaal trots waren Ron, Kirsten, Caroline en Deborah toen Sinterklaas de studio van de lokale omroep binnen wandelde. “Wat een feest”, aldus Ron Leegwater. “Het is een heel gezellige en gevarieerde uitzending geweest.” Deze is overigens terug te luisteren via www.radioaalsmeer.nl.

Aanstaande vrijdag 9 december opent het Vrijdagavondcafé uiteraard weer de ‘deuren’ van 21.00 tot 23.00 uur. Tijdens de feestelijke uitzending mochten vele bezoekers verwelkomt worden. Een kijkje nemen kan en mag altijd. Radio Aalsmeer is gehuisvest in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade en is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel en digitaal radiokanaal 868 (Caiway).

De lokale omroep presenteert wekelijks leuke programma’s voor en door inwoners. Vanavond, maandag 5 december, ‘De top 10 van’ tussen 18.00 en 19.00 uur een aansluitend ‘Door de Mangel’ met dit keer de voorzitter van de Feestweek, René Martijn. Op woensdag 7 december ‘Echt Esther’ op Kersttoer. Op donderdag 8 december ‘Halte Zwarteweg’ en ‘Aalsmeer Politiek’ en iedere vrijdag ook het kinder- en jeugdprogramma ‘Let’s Go’.

Foto: www.kicksfotos.nl