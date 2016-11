Sintbingo in het Zorgcentrum

Aalsmeer – Woensdag 30 november waren Sinterklaas en en een groepje van zijn Pieten te gast in zorgcentrum Aelsmeer. Niet om gezellig een kop koffie of thee te drinken met de oudste inwoners van de gemeente, maar om hen actief te vermaken met een gepast spelletje. Bingo stond op het programma en wat was dit leuk. Een ‘gewone’ bingo werd het natuurlijk niet. De Pieten hadden weer allerlei streken bedacht, er is wat af gelachen.

De Bingopiet was uiteraard wel serieus en las keurig alle cijfers voor. De Pieten waren ook behulpzaam bij het zoeken op de bingokaarten. Sinterklaas werd door het personeel in de watten gelegd, de goedheiligman kon deze aandacht wel waarderen. Er waren vele prijzen, beschikbaar gesteld door bedrijven en winkels, waarvoor de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer hen heel dankbaar voor is. De blije gezichten van de ouderen bij het winnen van een prijs, waren goud waard.

Te snel was de gezellige middag voorbij. Echter niet voordat gezamenlijk werd geproost op het samenzijn en de bingo met nog een lekker advocaatje, een borreltje of fris met een lekkernij. In tegenstelling tot het bingofestijn afgelopen zaterdag in The Beach waar het nog lang onrustig bleef, was het in het zorgcentrum al vroeg rustig. Zat iedereen in stilte na te genieten of had de vermoeidheid toegeslagen? Ach, als iedereen maar plezier heeft gehad! Sinterklaas en de Pieten hebben zich zeker vermaakt en de ouderen en de medewerkers ook hoor. Ze zongen allemaal zo enthousiast mee en er werd fanatiek gezwaaid bij het afscheid.

Foto: www.kicksfotos.nl